POL-GE: Gelsenkirchen/Essen: Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen-Rotthausen endet mit Unfall in Essen-Stoppenberg
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Essen ermittelt nach einer Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen und Essen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.
Weitere Informationen sind der Meldung der Polizei Essen zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6257653
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