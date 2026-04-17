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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchen/Essen: Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen-Rotthausen endet mit Unfall in Essen-Stoppenberg

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Essen ermittelt nach einer Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen und Essen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

Weitere Informationen sind der Meldung der Polizei Essen zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6257653

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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