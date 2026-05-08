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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt Am Donnerstag, den 07.05.2026, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 20:30 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer in der Speyerer Straße auf. Der 48-jährige hielt eine 0,5 Liter Bierdose in seiner Hand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und das Fahrrad präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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