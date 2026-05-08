POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Schifferstadt (ots)
Schifferstadt Am Donnerstag, den 07.05.2026, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 20:30 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer in der Speyerer Straße auf. Der 48-jährige hielt eine 0,5 Liter Bierdose in seiner Hand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und das Fahrrad präventiv sichergestellt.
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