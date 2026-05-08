Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Entwendete Kleinkrafträder

Ludwigshafen - Süd (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 06.05.2025, auf Donnerstag, den 07.05.2026, kam es im Herderviertel und den angrenzenden Straßen zu insgesamt fünf Diebstählen von Kleinkrafträdern.

Bei einer Tat konnten durch einen Zeugen zwei Jugendliche beobachtet werden. Diese flüchteten allerdings noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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