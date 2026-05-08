PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Entwendete Kleinkrafträder

Ludwigshafen - Süd (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 06.05.2025, auf Donnerstag, den 07.05.2026, kam es im Herderviertel und den angrenzenden Straßen zu insgesamt fünf Diebstählen von Kleinkrafträdern.

Bei einer Tat konnten durch einen Zeugen zwei Jugendliche beobachtet werden. Diese flüchteten allerdings noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:21

    POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und Fahrrad - Zeugen/Fahrradfahrerin gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, den 04.05.2026, gegen 18:15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem schwarzen PKW der Marke Dacia im Mausbergweg und wollte nach links auf den Parkplatz der städtischen Musikschule abbiegen. Dabei sei eine unbekannte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg rechts von der PKW-Fahrerin erschienen, diese sie ohne anzuhalten auf die Fahrbahn gefahren und seitlich ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 08:57

    POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogen Pkw geführt

    Frankenthal (ots) - Am 08.05.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde im Nordring durch eine Streife ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Kräfte drogentypische Auffallerscheinungen bei diesem. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:54

    POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Römerberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 05.05.2026, 15 Uhr bis Mittwoch, den 06.05.2026, 8 Uhr parkte ein dunkler PKW der Marke Mazda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Marxenweidenweg. Ein unbekanntes Fahrzeug stießt vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des Mazda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle. An dem Mazda entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren