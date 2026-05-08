Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es in der Iggelheimer Straße gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 12-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg neben der Iggelheimer Straße in Richtung Böhl-Iggelheim. Ein 68-Jähriger befuhr den Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Aus Unachtsamkeit übersah der 12-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Infolgedessen stürzten beide und verletzten sich leicht. Aufgrund des getragenen Sturzhelms zogen sich beide Radfahrer lediglich Schürfwunden zu. Ein Erziehungsberechtigte des Kindes wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

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