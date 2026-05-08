Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und Fahrrad - Zeugen/Fahrradfahrerin gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 04.05.2026, gegen 18:15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem schwarzen PKW der Marke Dacia im Mausbergweg und wollte nach links auf den Parkplatz der städtischen Musikschule abbiegen. Dabei sei eine unbekannte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg rechts von der PKW-Fahrerin erschienen, diese sie ohne anzuhalten auf die Fahrbahn gefahren und seitlich mit dem PKW kollidiert, infolgedessen die Radfahrerin stürzte. Anschließend habe sich die unbekannte Radfahrerin verbal an die PKW-Fahrerin gewandt und sei ohne weitere Angaben zu machen davongefahren. An dem PKW entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, oder die Radfahrerin selbst, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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