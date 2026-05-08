PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen PKW und Fahrrad - Zeugen/Fahrradfahrerin gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, den 04.05.2026, gegen 18:15 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem schwarzen PKW der Marke Dacia im Mausbergweg und wollte nach links auf den Parkplatz der städtischen Musikschule abbiegen. Dabei sei eine unbekannte Fahrradfahrerin auf dem Gehweg rechts von der PKW-Fahrerin erschienen, diese sie ohne anzuhalten auf die Fahrbahn gefahren und seitlich mit dem PKW kollidiert, infolgedessen die Radfahrerin stürzte. Anschließend habe sich die unbekannte Radfahrerin verbal an die PKW-Fahrerin gewandt und sei ohne weitere Angaben zu machen davongefahren. An dem PKW entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, oder die Radfahrerin selbst, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 08:57

    POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogen Pkw geführt

    Frankenthal (ots) - Am 08.05.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde im Nordring durch eine Streife ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Kräfte drogentypische Auffallerscheinungen bei diesem. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:54

    POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Römerberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 05.05.2026, 15 Uhr bis Mittwoch, den 06.05.2026, 8 Uhr parkte ein dunkler PKW der Marke Mazda ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Marxenweidenweg. Ein unbekanntes Fahrzeug stießt vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des Mazda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle. An dem Mazda entstand ein ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:36

    POL-PDLU: E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 07.05.2026, gegen 00:30 Uhr, wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Wörthstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige den E-Scooter unter Einfluss von THC und Kokain führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren