Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt Am Donnerstag, den 08.05.2026, kam einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 4:00 Uhr ein Auto in der Salierstraße entgegen, welches auf Höhe der Polizeibeamten stark beschleunigte. Die Polizeibeamten wendeten, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das zwischenzeitlich außer Sicht geratene Fahrzeug konnte schließlich auf dem Kreisverkehr am Ende der Salierstraße festgestellt werden. Der 20-jährige Fahrer des BMW gab an, dass er unter dem Einfluss diversen Medikamente stehe. Er verletzte sich durch den Unfall leicht. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

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