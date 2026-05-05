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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl gescheitert

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 04.05.2026 gegen 08:20 Uhr kam es im Stadtteil Mitte in Ludwigshafen zu einem versuchten Diebstahl in einem Kiosk. Ein Mann entnahm eine Packung Zigaretten aus der Auslage und versuchte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Tatverdächtige flüchtete, verlor dabei jedoch sowohl die Ware als auch seinen mitgeführten Rucksack und sein Mobiltelefon im Geschäft. In dem zurückgelassenen Rucksack konnten Ausweisdokumente aufgefunden werden, die eine Identifizierung des Mannes ermöglichten. Mithilfe von Videoaufnahmen aus dem Kiosk wurde der Tatverdächtige im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kurze Zeit später durch Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In Absprache mit dem Kioskinhaber wurde gegen den Beschuldigten ein Hausverbot ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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