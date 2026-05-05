Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Diebstahl eines Rollers - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 03.05.2026, 22:00 Uhr bis 04.05.2026, 06:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen silber-farbenen Roller der Marke Piaggo aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Rottstraße in Dudenhofen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

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