Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Diebstahl aus Kastenwagen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 01.05.2026, 12:00 Uhr bis Montag, den 04.05.2026, 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren eines gelben Kastenwagens der Marke Renault, welcher auf dem Parkplatz der IGS in der Fritz-Ober-Straße geparkt war. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

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