Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 03.05.2026, 19:00 Uhr bis 04.05.2026, 06:30 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe der Paul-Egell-Straße 8 geparkten silber-grauen PKW der Marke Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell