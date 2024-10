Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Verkehrskontrolle (03/0201)

Speyer (ots)

Am 05.10.2024 gegen 23:45 Uhr wurde in der Siemensstraße in Speyer ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass mehrere Veränderungen vorgenommen wurden. So wurde das Fahrwerk verändert sowie das Lenkrad nachgerüstet. Dies hatte zur Folge, dass die Betriebserlaubnis erlosch, weshalb gegen den Fahrer und den Halter Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet wurden.

Die Polizei rät bei Veränderungen am Kfz entsprechenden Prüfstellen vorzuführen bzw. die erforderlichen Unterlagen mitzuführen. Des Weiteren muss auch ein gekauftes Fahrzeug den Vorschriften entsprechen, was in der Verantwortung des Fahrers/Halters liegt.

