Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstagabend, dem 07.10.2023, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Iggelheim mit seinem Pkw die K22 von Dannstadt-Schauernheim in Richtung Böhl-Iggelheim. An der Einmündung zur L528 verlor er jedoch die Kontrolle über seinen BMW, kollidierte mit einem Verkehrsschild, überfuhr die dortige Verkehrsinsel, durchbrach einen Zaun aus Metallstangen, schleuderte in ein Feld mit Weinreben und kam schließlich dort Stehen. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unbekannt. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell