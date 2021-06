Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf der B9 12.06.2021, 13:40 Uhr

Speyer (ots)

Einen Schutzengel hatte am 12.06.21 ein Motorradfahrer auf der B9. Der 21- jährige Mann fuhr die B9 in Richtung Ludwigshafen und bog an der Anschlussstelle B39 in Richtung Dudenhofer Straße ab. Im Kurvenbereich verlor er nach einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und prallte in die Leitplanke. Von dort wurde er weiter in den Grünstreifen geschleudert. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er am Abend noch verlassen, da er glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen erlitt. Die Unfallgegnerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell