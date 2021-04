Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots)

Am 10.04.2021 wurde in Frankenthal ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen des Gespräches, sowie den anschließenden Fahrtüchtigkeitstests konnten Hinweise auf eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR, sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell