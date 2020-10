Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugen notieren sich Kennzeichen von unfallflüchtigem Fahrzeug (28/2510)

Speyer (ots)

25.10.2020, 19:00 Uhr

Ein Mitsubishi stieß am Sonntag gegen 19:12 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße Im Erlich gegen ein gegenüberliegend geparkten Ford Insignia. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen beobachteten den Zusammenstoß und machten den Verursacher durch Handzeichen auf den Unfall aufmerksam. Dieser verließ jedoch die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da das Heidelberger Kennzeichen des Unfallfahrzeugs von aufmerksamen Unfallzeugen abgelesen und notiert werden konnte, konnte die Polizei Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers einleiten.

