Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Brand eines Kleidercontainers

Schifferstadt (ots)

Am frühen Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr geriet in der Lillengasse ein Kleidercontainer in Brand. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass sich unmittelbar vor Ausbruch des Brands drei Jugendliche in der Nähe des Containers aufgehalten hätten, die mit Feuerwerkskörpern herumgespielten. Es wären zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von etwa 16 Jahren gewesen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Container entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

