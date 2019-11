Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Pkw und Fußgänger (63/2811)

Speyer (ots)

28.11.2019, 18:30 - 18:09 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und einer die Fahrbahn kreuzenden Fußgängerin kam es am Donnerstagabend in der Johannesstraße im Kreuzungsbereich Pfaugasse/Große Greifengasse. Eine 29-jährige Seat-Fahrerin aus Speyer übersah beim Abbiegen aus der Großen Greifengasse auf die Johannesstraße eine 73-jährige Fußgängerin, die gerade die Johannesstraße in Richtung Große Greifengasse querte. Die Fußgängerin dabei von dem Außenspiegel des Pkw touchierte, sodass sie stürzte. Hierdurch erlitt sie Schürfwunden an der Hand, Kinn und Schmerzen am Knie. Die leichtverletzte Fußgängerin wurde von Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

