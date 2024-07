Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel aus Rucksack entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Freitag, den 26.07.2024, gegen 14:30 Uhr, stellte ein 63-jähriger Mann fest, dass beim Einkaufen in der Fußgängerzone in Neustadt seine Geldbörse aus seinem Rucksack entwendet wurde. Der Geldbeutel befand sich in einem geschlossenen Fach des Rucksacks. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich sowie Kreditkarten und Führerschein.

