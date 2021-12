Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrerlaubnisentzug nach Verkehrsgefährdung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachdem sich ein 30-jähriger Fahrzeugführer einem vorausfahrenden, 55-jährigen Neustadter in der Mußbacher Landstraße am 18.12.2021 zunächst zügig genähert habe, sei er den Angaben des Geschädigten zufolge anschließend sehr dicht aufgefahren, bevor er zum Überholvorgang angesetzt habe. Diesen habe er beendet, indem er den Geschädigten schnitt und somit die Einleitung einer Gefahrenbremsung notwendig machte. Der 30-jährige, ebenfalls in Neustadt wohnhafte Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben sich nicht. Aufgrund des Sachverhaltes wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal gehalten. Diese ordnete die Führerscheinbeschlagnahme an.

