Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Ausparken PKW beschädigt und anschließend entfernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher am 17.12.2021 im Zeitraum von 16:00-17:00 Uhr im Maconring in Neustadt/Wstr. an einen dahinter geparkten PKW stieß. Am geparkten PKW entstand Sachschaden am vorderen Stoßfänger. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. unter 06321 854-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell