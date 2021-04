Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Die eigenen Fähigkeiten überschätzt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat am Samstag, den 03.04.2021, gegen 20:45 Uhr, eine 15-jährige Jugendliche aus Neustadt/W. Offenbar zum Vergnügen kletterte sie auf die in etwa 4 Metern Höhe gelegene höchste Schale des Brunnens auf dem städtischen Marktplatz. Was zunächst zur Belustigung führte, endete schließlich weniger amüsant. Die Jugendliche war aufgrund Höhenangst nicht mehr in der Lage, herunterzuklettern, weshalb die Höhenrettung der örtlichen Feuerwehr ausrückte und sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Glücklicherweise blieb die Kletterin unverletzt und der Brunnen unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell