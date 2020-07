Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Ein 19-Jähriger aus Bad Dürkheim wurde am Samstag, den 04.07.2020, gegen 22:45 Uhr, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten drogentypische Anzeichen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Der Führerschein wird bis zur Ausnüchterung einbehalten.

