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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit im Verkehr

Germersheim (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am vergangenen Donnerstag gegen 14:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Glacisstraße in Germersheim. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Straße 5
76726 Germersheim
Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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