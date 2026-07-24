POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit im Verkehr
Germersheim (ots)
Eine Polizeistreife kontrollierte am vergangenen Donnerstag gegen 14:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Glacisstraße in Germersheim. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
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