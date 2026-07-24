Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Metalldiebstahl Friedhof

Queichheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 12.07.2026 bis zum 23.07.2026 eine vermutlich Bronzeverzierung von einem Grab auf dem Friedhof in Queichheim. Die Schadenshöhe wird auf ca 400,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofes beobachtet haben, sich zu melden.

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