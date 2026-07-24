Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer von vier weiteren Fahrrädern gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum von März bis Juli 2026 wurden im Stadtgebiet Landau mehrere Fahrräder sichergestellt. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zu Straftaten besteht. Eigentümer sind bislang nicht bekannt und konnten auch noch nicht ermittelt werden.

Die Fotos der sichergestellten Fahrräder können diesem Link https://s.rlp.de/dLe8Je8 entnommen werden.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341 / 287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Gegen entsprechenden Nachweis kann eine Aushändigung des Fahrrades erfolgen.

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