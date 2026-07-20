Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260720 - 0923 Frankfurt - Flughafen: Renitente Person mit Messer durch Bundespolizisten festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte der Bundespolizei nahmen am gestrigen Sonntagnachmittag (19. Juli 2026) einen 33-jährigen Mann fest, der zunächst in eine Streitigkeit verwickelt war und im weiteren Verlauf mit einem Messer angetroffen wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich die Situation gegen 14:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt im "Squaire" wie folgt zu. Der spätere Beschuldigte geriet mit einem Mitarbeiter des Einkaufsmarkts in verbale Streitigkeiten. Dabei soll er den Mitarbeiter zu Boden gestoßen haben. Anwesende Bundespolizisten reagierten sofort und griffen ein. Im Zuge der Kontrollsituation teilten Passanten den Beamten mit, dass der Mann ein Messer mit sich führe. Als der Mann ein Einhandmesser aus seiner Tasche holte und dieses vor seinem Körper hielt, nahmen die Beamten den Mann fest. Hierbei leistete der 33-Jährige Widerstand und äußerte zudem verfassungsfeindliche Parolen.

Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, der versuchten Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Das Messer wurde sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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