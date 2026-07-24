Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Dentallabor und Zahnarztpraxis

Landau (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht 22.07. auf den 23.07. in ein Dentallabor sowie in eine Zahnarztpraxis in der Max-Planck-Straße in Landau ein. Die bislang unbekannten Täter brachen ein Fenster zur Straßenseite auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Schadenshöhe sowie das Stehlgut ist Gegenstand der Ermittlungen und dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

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