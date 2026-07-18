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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65/ Landau-Süd - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

BAB65/ Landau-Süd (ots)

Am frühen Samstagmorgen stellten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben einen PKW mit frischen Unfallschäden im Bereich der BAB65, Anschlussstelle Landau-Süd, in Fahrtrichtung Karlsruhe fest. Aufgrund des Schadensbildes wurde von einem frischen Unfallgeschehen ausgegangen. Da bei der 33 Jahre alten Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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