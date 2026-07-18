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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Germersheim (ots)

Die Polizeiinspektion Germersheim wurde am Abend des 17.07.2026 gegen 22:15 Uhr zu einem Familienstreit in Germersheim gerufen. Hierbei kam es zwischen einem Ehepaar zu einer Auseinandersetzung, bei der der Ehemann seine Ehefrau leicht verletzte. Der Mann hatte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernt. Nachdem die Beamten eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen hatten, fuhr der Mann mit seinem PKW an den Beamten vorbei und wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Um weitere Übergriffe zum Nachteil der Ehefrau zu verhindern, wurde gegen den Beschuldigten eine polizeiliche Wohnungsverweisung ausgesprochen. Ihm wurde für 10 Tage untersagt, an seine Wohnanschrift zurückzukehren. Da er sich uneinsichtig zeigte und beabsichtigte, direkt wieder an seine Wohnanschrift zurückzukehren, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.

Bei häuslicher Gewalt können Sie sich sofort an die Polizei wenden, Schutzmaßnahmen ergreifen und gleichzeitig vertrauliche Beratung in Anspruch nehmen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Häusliche Gewalt | polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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