Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der Bundesstraße 9

Jockgrim (ots)

Am 17.07.2026, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall drehte sich das vorausfahrende Fahrzeug und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe für etwa 50 Minuten voll gesperrt werden.

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