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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung vor Zigarettenautomat

Rülzheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 03:40 Uhr im Bereich der mittleren Ortsstraße zu einer Körperverletzung, bei der ein ein 29-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann einem weiteren Passanten bei der Bedienung eines Zigarettenautomaten helfen. Darauf schlug der bislang unbekannte Täter dem alkoholisierten Geschädigten mehrfach ins Gesicht und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt, ca 175cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze Haare, trug einen blauen Pullover und eine Brille.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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