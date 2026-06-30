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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannter E-Motocross-Fahrer missachtet Anhaltezeichen der Polizei und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (28.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter E-Motocross-Fahrer im Ortsteil Nendingen die Anhaltezeichen der Polizei missachtet und ist unerkannt entkommen.

Gegen 20:15 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife, einen bislang unbekannten Fahrer eines elektrischen Motocross-Bikes im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Sattlerstraße anzuhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über den Radweg von Nendingen in Richtung Stetten an der Donau. Im Bereich des Spielplatzes Riedbrunnen setzte der Zweiradfahrer seine Flucht über Waldwege fort und konnte schließlich unerkannt entkommen.

Der Polizeiposten Mühlheim an der Donau hat die Ermittlungen zum unbekannten vermutlich männlichen Fahrer aufgenommen. Die Person trug zur Tatzeit einen braunen Kapuzenpullover, eine kurze graue Hose, helle Turnschuhe und eine Art Motocross-Helm. Das elektrische Motocross-Motorrad war schwarz und vergleichbar mit dem Modell "Surron Light Bee 2025" des Herstellers Voltheads. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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