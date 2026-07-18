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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Aussiedlerhof

Weingarten (Pfalz) (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Einbruch in einen Aussiedlerhof. Anwohner wurden durch eine ausgelöste Alarmanlage geweckt und konnten anschlie0end drei Personen in einem angrenzenden Feld erkennen. Zuvor wurden die Büroräumlichkeiten des Hofes durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Zutritt erfolgte ohne gewaltsame Einwirkung. Die Täter betraten das Gebäude über ein im Obergeschoss liegendes Fenster. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Freisbach. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Polizei Germersheim übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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