BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter bei Einreisekontrolle festgenommen

Kehl (ots) - Am 2. Juli 2026 kontrollierte die Bundespolizei einen georgischen Staatsangehörigen. Der 22-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 40-tägige Haftstrafe in ...

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