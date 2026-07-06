Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter bei Einreisekontrolle festgenommen
Rheinmünster (ots)
Am Sonntagvormittag (05.07.26) wies sich ein iranischer Staatsangehöriger gegenüber der Bundespolizei bei Einreisekontrolle des Fluges aus London am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden mit einem gültigen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise. Der 27-Jährige war zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese vor Ort begleichen konnte, entging er einer 70-tägigen Haftstrafe.
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