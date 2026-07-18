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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Erlöschen der Betriebserlaubnis

POL-PDLD: Edenkoben - Erlöschen der Betriebserlaubnis
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Edenkoben (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr im Stadtgebiet einen 37 Jahre alten Mann und den von ihm geführten PKW. Dabei wurde durch die Einsatzkräfte festgestellt, dass am Fahrzeug technische Veränderungen an Felgen und Fahrwerk vorgenommen wurden. Da für die Zubehörteile keine Dokumente vorgezeigt werden konnten und eine Kombinationsabnahme der technischen Veränderungen nicht nachgewiesen wurde, war die Betriebserlaubnis erloschen.

Aus diesem Grund wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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