PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Minfeld - Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Minfeld (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Kreisstraße 16 bei Minfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 17.00 Uhr den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 16 in Richtung Minfeld. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 16 in gleicher Richtung. Als der 46-jährige Fahrradfahrer von dem Fahrradweg auf die Kreisstraße 16 auffahren wollte, übersah er die 52-Jährige. Die Autofahrerin versuchte dem Fahrradfahrer noch auszuweichen, touchierte diesen jedoch mit ihrem rechten Außenspiegel. Hierdurch kam der 46-Jährige zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Abklärung wurde der 46-jährige Fahrradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 09:41

    POL-PDLD: Zigarettenautomat gesprengt

    Herxheim (ots) - Heute Morgen, gegen 02.45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen gesprengten Zigarettenautomaten in der Straße "Am Kleinwald" in Herxheim. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Automat durch die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam aufgesprengt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter die Geldkassette. Ob ebenfalls auch Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:40

    POL-PDLD: Sachbeschädigung auf dem Universitätsparkplatz

    Landau (ots) - Am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, meldete ein Zeuge einen außergewöhnlich lauten Knall im Bereich des Universitätsparkplatzes in Landau. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Anwohner zwei Pkw, die den Parkplatz in unbekannte Richtung verließen. Nähere Beschreibungen zu den Fahrzeugen oder deren Insassen liegen nicht vor. Bei der anschließenden Überprüfung vor Ort stellten ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 09:39

    POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning

    A65/Kandel (ots) - Bei starkem Regen ereignete sich gestern um 19.15 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden. Eine Pkw-Fahrerin verlor circa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Kandel-Nord aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kollidierte mit der linken Leitplanke, drehte sich mehrfach und kam rund 70 Meter weiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren