Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Minfeld - Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Minfeld (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Kreisstraße 16 bei Minfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 17.00 Uhr den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 16 in Richtung Minfeld. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Autofahrerin die Kreisstraße 16 in gleicher Richtung. Als der 46-jährige Fahrradfahrer von dem Fahrradweg auf die Kreisstraße 16 auffahren wollte, übersah er die 52-Jährige. Die Autofahrerin versuchte dem Fahrradfahrer noch auszuweichen, touchierte diesen jedoch mit ihrem rechten Außenspiegel. Hierdurch kam der 46-Jährige zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Abklärung wurde der 46-jährige Fahrradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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