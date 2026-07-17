Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning

A65/Kandel (ots)

Bei starkem Regen ereignete sich gestern um 19.15 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden. Eine Pkw-Fahrerin verlor circa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Kandel-Nord aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kollidierte mit der linken Leitplanke, drehte sich mehrfach und kam rund 70 Meter weiter quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine seitliche Kollision mit der Front des Pkw jedoch nicht mehr gänzlich verhindern. Die Pkw-Fahrerin klagte über Schmerzen in beiden Armen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000.- Euro.

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