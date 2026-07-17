Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zigarettenautomat gesprengt

Herxheim (ots)

Heute Morgen, gegen 02.45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen gesprengten Zigarettenautomaten in der Straße "Am Kleinwald" in Herxheim. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Automat durch die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam aufgesprengt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter die Geldkassette. Ob ebenfalls auch Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Wer im Bereich der Straße "Am Kleinwald" in Herxheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Landau in Verbindung zu setzen.

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