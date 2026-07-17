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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Schlüsselbox an einer Kindertagesstätte

Landau (ots)

Zwischen dem 10.07.26 und dem 14.07.26 überstieg ein bislang unbekannter Täter den Gartenzaun der KiTa "Schützenhof" in Landau und brach an der Hauswand eine Schlüsselbox auf, vermutlich mit einem Hebelwerkzeug. Aus der Box wurde ein Schlüssel entwendet, der jedoch lediglich zum Gartentor passt. Es kam zu keinen weiteren Einbruchspuren am Gebäude selbst; ein Eindringen in die KiTa fand nicht statt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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