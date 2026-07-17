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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugen nach Diebstahl gesucht

POL-PDLD: Edenkoben - Zeugen nach Diebstahl gesucht
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Edenkoben (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.07.2026) auf Mittwoch (15.07.2026) kam es in der Luitpoldstraße zu einem dreisten Diebstahl. Ein Anwohner nahm gegen Mitternacht ungewöhnliche Sägegeräusche wahr, maß diesen jedoch zunächst keine Bedeutung bei. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter ein Zierelement aus seinem Gartenzaun herausgesägt und entwendet hatten. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luitpoldstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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