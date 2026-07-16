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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Roller-Fahrerin erschrickt und stürzt

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag kam eine 48-jährige Rollerfahrerin zu Sturz und verletzte sich hierdurch leicht. Die 48-Jährige wollte gegen 07.00 Uhr mit ihrem Roller aus ihrer Hofeinfahrt in der Goethestraße in Kandel herausfahren und erschrak aufgrund eines herannahenden Autos. Hierdurch verlor die 48-Jährige die Kontrolle über ihren Roller und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zu einem Zusammenstoß mit dem herannahenden Auto kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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