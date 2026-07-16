Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in ein Tabakwarengeschäft

Landau (ots)

In den vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Tabakwarengeschäft in der Ostbahnstraße in Landau.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein eingeworfen wurde. Im Kassenbereich entwendeten die Täter Bargeld. Anschließend wurden im hinteren Bereich des Geschäfts zwei Glasvitrinen unter Zuhilfenahme eines Steins gewaltsam geöffnet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und des Stehlguts können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Bei der Tatausführung muss sich mindestens einer der Täter beim Einschlagen der Scheiben verletzt haben.

Die Polizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise auf Personen mit auffälligen Schnittverletzungen geben können.

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