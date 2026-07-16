Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Mülleimer brennt

Kandel (ots)

Am gestrigen Abend wurde der Polizei Wörth ein brennender Mülleimer auf dem Schulhof der Grundschule in Kandel gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Brandursache ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Brand oder den möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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