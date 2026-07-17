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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung auf dem Universitätsparkplatz

Landau (ots)

Am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, meldete ein Zeuge einen außergewöhnlich lauten Knall im Bereich des Universitätsparkplatzes in Landau. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Anwohner zwei Pkw, die den Parkplatz in unbekannte Richtung verließen. Nähere Beschreibungen zu den Fahrzeugen oder deren Insassen liegen nicht vor. Bei der anschließenden Überprüfung vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen vollständig zerstörten Mülleimer fest. Im unmittelbaren Umkreis wurden Überreste eines mutmaßlichen Sprengkörpers (Böller) aufgefunden und sichergestellt. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft gibt es derzeit nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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