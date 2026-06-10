LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Gotha (ots)
Gestern Nachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1813 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 65 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 145 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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