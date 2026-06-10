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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Gestern Abend befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer die Straße "Am Schäfersborn", als er plötzlich zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die eingesetzten Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp 3,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. In einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der 57-Jährige medizinisch versorgt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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