LPI-GTH: Alkoholisiert

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 20-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die B176 von Erfurt in Richtung Bad Langensalza. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr anschließend einen Schutzwall sowie ein Gebüsch. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. ...

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