LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Eisenach (ots)
Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Audi heute Vormittag die Bahnhofstraße. Dies stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle heraus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen die Frau eingeleitet. (jd)
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