LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 05. Juni, 18.00 Uhr und gestern, 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Werkhalle eines Herstellers für Anhänger in der Kindleber Straße ein. Der oder die Täter entwendeten anschließend Stromdüsen sowie Erdungskabel im geschätzten Wert eines oberen vierstelligen Eurobetrages. Möglicherweise wurde zum Abtransport des Beuteguts ein Fahrzeug benutzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise zu ...

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