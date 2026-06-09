LPI-GTH: Blumen entwendet
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Eingepflanzte Blumen von einem Grab auf einem Friedhof in der Schulstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Die Tat wurde gestern, gegen 08.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0141936/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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