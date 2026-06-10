LPI-GTH: Sachbeschädigung
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in eine öffentliche Toilette in der Wartburgallee im Bereich "Kartausgarten". Dort beschädigten der oder die Täter unter anderem die elektronische Türöffnung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 14.20 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0143193/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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