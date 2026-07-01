Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/Edenkoben - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

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Edesheim/Edenkoben (ots)

Bei gezielten Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion Edenkoben am gestrigen Dienstagmorgen (30.06.2026) mussten zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet werden. Insgesamt 27 Autofahrerinnen und Autofahrer überschritten in der Staatstraße in Edesheim die zulässige Höchstgeschwindigkeit und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der unrühmliche Spitzenreiter war bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h unterwegs. Gegen 17 weitere Verkehrsteilnehmer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da sie während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon nutzten. Auf sie kommen nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister zu. Zudem verstießen neun Autofahrer gegen die Gurtpflicht; sie wurden mit einem Verwarngeld von 30 Euro belegt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin: Der Sicherheitsgurt ist nach wie vor der Lebensretter Nummer eins im Straßenverkehr. Das Anlegen des Gurtes sollte vor jeder Fahrt - auch auf kurzen Strecken - eine Selbstverständlichkeit sein.

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